PAQUETTE, Julien



À Montréal-Nord, le 5 juillet, à l'aube de ses 92 ans, est décédé Julien Paquette.Il laisse dans le deuil ses enfants Ginette et Gérard (Lucie), ses petites-filles Nathalie, Christine et Geneviève et un arrière-petit-fils Jérémie, son frère Jean-Jacques, plusieurs neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe :le samedi 13 juillet dès midi; une liturgie de la Parole sera célébrée à 17h au salon même.Un don à la Société Huntington du Québec serait apprécié.