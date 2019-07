GUERTIN, André



À Montréal, le samedi 6 juillet 2019 est décédé, à l'âge de 82 ans, Monsieur André Guertin, époux de Luce Caron.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Alain (Julie Carignan), sa soeur Rachel Boivin (Maurice Mailloux), ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera au Complexe funéraire:le vendredi 12 juillet 2019 de 17h à 21h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC (www.coeuretavc.ca).