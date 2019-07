GAGNON, Solange



De Mirabel, le 6 juillet 2019, à l'âge de 80 ans est décédée Mme Solange Gagnon, épouse de M. Stanley Turcotte.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Jason, Kelly (Benoit) et Tracy, ses petits-enfants Steven-Cody, Xavier et Laurie, ses frères et soeurs du Lac-Saint-Jean, ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi que plusieurs autres parents et amis.Une cérémonie aura lieu au Lac-Saint-Jean à une date ultérieure.Elle fut confiée au complexe :