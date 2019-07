ROBERGE, Dr Claude



À l'Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal, le 4 juillet 2019, à l'âge de 79 ans, est décédé Dr Claude Roberge, époux de Ghislaine Plante.Natif de Saint-Georges, il laisse dans le deuil ses fils Guy et François et son petit-fils Félix. Il était le frère de Louise (Jacques Quirion), Charles (Diane Paquet), Richard (Denise Bernard) et Georges (Hélène Laquerre). Il était le beau-frère de Jean-Yves Plante (Gisèle Nadeau). Le pleurent également Lorraine Gallant, mère des enfants de Georges; et Pierrette Vallée, mère des enfants de Jean-Yves. Il laisse dans le deuil de nombreux neveux et nièces, cousins et cousines et deux amis très proches: Dr Jean-Luc Lavoie et M. Claude Guimond.Dr Roberge a été chef du Département de médecine de réadaptation à l'hôpital Marie Enfant devenu le Centre de réadaptation de l'hôpital Sainte-Justine. Il fut aussi l'un des fondateurs de la Clinique de médecine de l'adolescence au même hôpital. Pendant 45 ans, il pratiqua avec passion en clinique privée à Montréal, assisté par madame Marie-Josée Labelle, sa collaboratrice dévouée.Nos très sincères remerciements vont à toute l'équipe des soins intensifs de l'Hôpital du Sacré-Coeur, aux Drs Yiergos Alexandros Cavayas, Véronique Brunet et Cristian-Cosmin Rosu.La famille recevra les condoléances vendredi le 12 juillet de 14h à 16h au:1297 CHEMIN DE LA FORÊTOUTREMONT, QC, H2V 2P9Le service suivra à 16h en la chapelle du complexe.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la:1 (888) 235-DONS (3667)