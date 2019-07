5 endroits où boire d'excellentes margaritas à Montréal

L’un des cocktails les plus agréables à boire au soleil en été est sans hésitation la margarita.

La composition du cocktail est plutôt simple (téquila, liqueur d’agrumes et jus de lime) et vous pouvez le boire «classique» ou glacé.

Si vous êtes un amateur de margaritas, voici 5 endroits à Montréal qui en font une excellente!

1. Perché

Situé dans le Vieux-Montréal, le Perché est un établissement seulement ouvert l’été, car il s’agit en fait d’une magnifique terrasse. Son décor exotique vous plongera en mode vacances, surtout avec une margarita à la main. Au Perché, le cocktail est composé de téquila, d’amaretto, de lavande, de lime puis givré de sel et de chili. Un délice!

153 rue Saint-Amable, 4e étage

2. La Capital Tacos

Ce restaurant mexicain du quartier chinois est l’un des meilleurs endroits où manger des tacos en ville. Et qu’est-ce qui accompagne bien de bons tacos? Une bonne margarita glacée à base de Mezcal. L’ambiance chaleureuse de La Capital Tacos en fait donc l’endroit par excellence pour un bon repas arrosé entre amis.

1096, boulevard Saint-Laurent

3. Restaurant Maïs

L’un des autres restaurants mexicains dont la réputation n’est plus à faire est le restaurant Maïs dans le Mile-End. Leur margarita est servie de façon «classique» et vous aurez le choix entre deux types de téquila. L’une avec un goût fumé et l’autre avec des arômes de pommes et d’épices. À vous de décider!

5439, boulevard Saint-Laurent

4. Fortune

Ce petit restaurant hyper convivial également situé sur le boulevard Saint-Laurent propose une margarita pas piquée des vers. En plus, vous pourrez l’accompagner de bouffe typiquement mexicaine, mais également de différentes sortes de guédilles. Les prix sont très abordables.

6448, boulevard Saint-Laurent

5. Ta Chido Snack-bar

Cet attachant casse-croûte familial de l’avenue du Parc mérite d’être testé au moins une fois! L’entreprise se vante même de servir les meilleures margaritas en ville et ce n’est vraiment pas loin d’être faux. Ce qui est agréable chez Ta Chido, c’est qu’il y a cinq sortes de margaritas sur le menu: classique, Pepe Pepino (avec concombre), à la mangue, au Tamarin et à l’Hibiscus.

5611, avenue du Parc

