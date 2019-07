BIGRAS, Jean-Guy



À Saint-Jean-sur-Richelieu, le 7 juillet 2019, à l'âge de 86 ans, est décédé Monsieur Jean-Guy Bigras, époux de feu Evelyne Gohier.Il laisse dans le deuil ses filles France (Claude) et Marie-Claude (Étienne), ses petits-enfants Alexis (Sara), Charles-Émile (Rose), Nicolas (Stéphanie), Jeanne, son arrière-petite-fille Dahlia, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 19 juillet 2019 de 15h à 18h au complexe funéraire:Une réunion de prières aura lieu ce même jour à 18h en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement Gertrude-Lafrance pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Société de l'Alzheimer du Canada serait apprécié en la mémoire de Jean-Guy Bigras.