LALIBERTÉ, Paulette (née Marion)

De Laval, le 4 juillet 2019, à l'âge de 79 ans, est décédée Mme Paulette Marion, épouse de feu M. André Laliberté.Elle laisse dans le deuil ses enfants Luc (Manon), Michel et Manon (Carl), ses petits-enfants Charles (Arianne), Philippe (Jennifer), Laurence, Andrew, Maxime (Audrée), Francis et Cédric, son arrière-petite-fille Jasmine. Elle laisse également dans le deuil sa belle-soeur Georgette, son beau-frère Robert, cousins et cousines, neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.Elle sera exposée au :418 BOUL. LABELLE, ROSEMÈREle vendredi 12 juillet dès 10h. Une réunion de prières aura lieu en son honneur ce jour même au salon à 12h30 suivie de l'inhumation au Repos Saint-François D'Assise (Cimetière de l'Est).Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société canadienne du cancer.