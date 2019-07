PAQUETTE, Jean



À Montréal, le 5 juillet 2019, à l'âge de 81 ans, est décédé M. Jean Paquette, époux de Mme Nicole Senécal.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses 2 fils André (Emmanuelle) et Guy, ses 4 petits-enfants Fanny, René, Guillaume et Antoine, son arrière petit-fils Léonard, ses deux filleules Lucie et Martine, son frère Ronald, ses trois soeurs Monique, Claudette et Denise, beaux-frères et belles-souers ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le samedi 13 juillet de 12h à 18h.Au lieu de fleurs, la famille apprécierait des dons à la Société canadienne du cancer.