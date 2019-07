LEMIEUX, Yvon



À L'Épiphanie, le 6 juillet 2019, à l'âge de 80 ans, est décédé M. Yvon Lemieux, époux de feu Mme Claudette Gagné.Il laisse dans le deuil ses enfants: Daniel (Sylvie), Annie, Anne-Marie (Yves), Guy (Manon), Michel (Lyne), Isabelle (Alain), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ainsi que plusieurs autre parents et amis.Il sera exposé aux :5, RUE LEBLANC, L'ÉPIPHANIEUne réunion de prières aura lieu le vendredi 12 juillet à 20h30 au salon. Heures des visites: vendredi de 14h à 17h et dès 19h.