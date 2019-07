BACON, François



À Montréal, le lundi 1er juillet 2019 est décédé, à l'âge de 68 ans, François Bacon, fils de Henri-Paul, décédé.Il laisse dans le deuil sa mère Annette Langlais, ses trois soeurs Madeleine (Gilles Tremblay), Denise et Claire (Robert Veilleux), sa nièce Virginie, son neveu Jérôme, ses cousins et cousines, spécialement Nelson Boutin ainsi que ses amis Joe, Alain, Sacha et Réal qui ont été si bienveillants à son égard.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le dimanche 14 juillet 2019 de 13h à 17h.Au lieu de fleurs, des dons en sa mémoire à la fondation de votre choix seraient appréciés.