GOULET, Adrienne



Au Centre J.H. Charbonneau à Montréal, le 5 juillet 2019 à l'âge de, est décédée Adrienne Goulet, épouse de feu Alphonse Blais, fille de Joseph Goulet et de Lucia Boutin de Armagh.Elle laisse dans le deuil ses neveux et nièces, Armand, Armance, Réjeanne, Gustave, Pauline, Louise et Clément Goulet ainsi que ses petits-neveux et petites-nièces.La famille accueillera, parents et amis, au Complexe Funéraire Urgel Bourgie, St-François D'Assise, 6700 Beaubien Est, H1M 3E3,le samedi 13 juillet de 12h30 à 14h30 suivi par une liturgie de la Parole en la chapelle du complexe.