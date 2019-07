MICHAUD, Marguerite



C'est avec grande tristesse que nous notons le décès de Madame Marguerite Michaud, épouse de feu André Lalonde, à Laval, le 6 juillet 2019, à l'âge de 87 ans."Mumsie" laisse dans le deuil sa fille Carole, ses fils Pierre et Marc, leurs conjointes, Julienne Boudreau et Chantale Gravel, ses petits-enfants, sa soeur Evelyn, sa belle-soeur Denise Lalonde, ainsi que nombreux neveux, nièces et amis.La famille invite parents et amis à lui dire un dernier au revoir, le dimanche 14 juillet 2019 de 9h30 à 11h30 au complexe funéraire :Une réunion de prières aura lieu ce même jour à 11h30 en la chapelle du complexe.La famille tient particulièrement à remercier les médecins, infirmières et préposés de l'Hôpital Cité-de-la-Santé, aile de pneumologie, qui l'ont vaillamment épaulée dans sa lutte contre la maladie.Aux parents et amis qui désirent poser un geste en la mémoire de "Mumsie", la famille recommande, au lieu de fleurs, un don à la Société canadienne du cancer.