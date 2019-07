ST-AMOUR COLLIN, Yvette



À St-Donat, le 3 juillet 2019 à l'âge de 79 ans, est décédée Yvette St-Amour Collin "Mémère".Elle laisse dans le deuil son mari René Collin, ses enfants Sylvie (Marc), Denis (Chantal), Éric (Marylène), Isabelle (Martin), ses petits-enfants Jessica, Bianca (Yan), Antony (Shanie), François, Patrice, Julia-Marie, Anabel et Harrison, et ses trois arrière-petits-enfants Maika, Dylan, Lucas. Elle laisse également dans le deuil son frère Bernard (Madeleine), sa soeur Colette (Robert), ses belles-soeurs et beaux-frères ainsi que plusieurs autres parents et amis.Une journée hommage aura lieu samedi le 20 juillet 2019 à :887 RUE PRINCIPALE, ST-DONATLa famille recevra vos condoléances de 10h00 à 12h00 et de 13h00 à 14h00. Ce sera suivi d'un témoignage à 15h00 pour la famille et les amis proches.