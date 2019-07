BESSETTE, Richard



De Mont Saint-Grégoire, le 1er juillet 2019, à l'âge de 66 ans, est tragiquement décédé M. Richard Bessette, conjoint de Diane Rousseau, père de Jean-François (Roxanne Ménard) et fils de Mme Cécile Brosseau Bessette (feu André Bessette).Il laisse également dans le deuil ses frères et soeurs : Serge (Lucie Martel), Janine (Jacques Canieau) et Daniel (Ibtissam Izza), sa belle-mère Lina Spada (feu Albert Rousseau); ses beaux-frères et belles-soeurs : Carole, Line (Alain Bussières), Nicolas (Luciana Busato) et Sylvie; ses neveux et nièces, cousins et cousines et autres parents et amis.La famille recevra les témoignages de sympathies au :SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, J2X 5P9450-390-1111le dimanche 14 juillet 2019 à compter de 10h00, suivi des funérailles qui seront célébrées à 14h00, au complexe même.En guise de sympathie, un don commémoratif à la fondation de votre choix serait apprécié par la famille. Formulaires disponibles au complexe en tout temps.Vos témoignages de sympathie peuvent être transmis via notre site internet au :