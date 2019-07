BARRÉ, Gilles



À l'Hôpital Honoré Mercier de St-Hyacinthe, le 8 juillet 2019 à l'âge 82 ans, est décédé M. Gilles Barré, époux de feu Denise Labonté, demeurant à St-Damase.Il laisse dans le deuil ses enfants : Yves (France Blanchette), Sylvie (Sylvain Marc-Aurèle), Guylaine (Marcel Mathieu), six petits-enfants : Pierre-Luc, Camille, Andréanne, Pierre-Frédéric, Justine et Anne-Élisabeth, leurs conjoints(es), ses cinq arrière-petits-enfants : Romy, Arielle, Béatrice, Anaïs, Arthur, son amie Angèle Labonté ainsi que ses frères et soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, parents et amis.La famille Barré accueillera parents et amis à la :ST-DAMASE, J0H 1J0, 450-797-3889www.residencefunerairejodoin.cavendredi le 12 juillet 2019 de 18h à 22h. Funérailles samedi à 10h30 à l'église de St-Damase suivies de l'inhumation au cimetière paroissial. Ouverture des salons samedi dès 9h00.