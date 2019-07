Alouettes: Stefan Logan à l'amende

Le spécialiste des retours de botté des Alouettes de Montréal Stefan Logan a été mis à l’amende par la Ligue canadienne de football (LCF), mercredi, «pour avoir enfreint la politique de la ligue encadrant l’utilisation des médias sociaux».

Logan aurait tenu des propos offensants à l'endroit d'un autre utilisateur sur le réseau social Instagram.

«Les Alouettes considèrent que les propos émis par Stefan Logan sont inexcusables, et ne reflètent aucunement les valeurs de l'organisation, a brièvement commenté l’organisation montréalaise, sans préciser la teneur des messages publiés par l’athlète. Ce dernier a été repentant et s'est excusé pour ses commentaires, mais ils n'auraient jamais dû être prononcés et il va de soi que des conséquences s'en suivent.»

Le receveur des Lions de la Colombie-Britannique Duron Carter a aussi été mis à l’amende pour des raisons semblables par la LCF.