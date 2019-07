Australie: prochain référendum sur la reconnaissance constitutionelle des Aborigènes

Sydney | Un référendum sur la reconnaissance dans la Constitution australienne des Australiens aborigènes sera organisé dans les trois ans, a annoncé mercredi le ministre des Affaires indigènes.

Les Aborigènes et les indigènes du détroit de Torrès vivent depuis des dizaines de milliers d’années dans l’immense île-continent où les premiers colons britanniques sont arrivés en 1788. Ils représentent environ 3% de la population australienne, mais sont de loin les plus défavorisés.

Leur inclusion dans la Constitution a fait l’objet de vifs débats en Australie. Mais la semaine dernière, le premier ministre conservateur Scott Morrison a accepté de travailler avec l’opposition travailliste sur le sujet.

En conséquence, le ministre des Affaires indigènes Ken Wyatt a promis de tenir un référendum constitutionnel sur la question avant la fin du mandat du Parlement actuel, soit d’ici trois ans.

La manière dont les Aborigènes seraient reconnus n’est pas déterminée, non plus que la question qui sera posée aux Australiens, mais celle-ci sera étudiée avec soin, a déclaré M. Wyatt, devenu en mai le premier Australien aborigène à occuper le portefeuille des affaires indigènes.

Reconnaissant qu’il y avait des «opinions variées» sur la reconnaissance constitutionnelle des Aborigènes, il s’est dit prêt à entendre «les gens de tous les bords politiques et de toutes les communautés» pour parvenir à un consensus.

«Parfois, on peut espérer des issues optimales, mais on doit aussi accepter que les référendums constitutionnels ont un côté pragmatique et je préfère pour le psychisme de cette nation avoir une victoire plutôt qu’une défaite», a ajouté le ministre.

Le vote est obligatoire en Australie lors des référendums constitutionnels, mais depuis 1901, seules huit propositions de changement constitutionnel sur 44 ont été approuvées.