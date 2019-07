BEAUDOIN, Pierrette



À Montréal, le 28 juin 2019, est décédée Pierrette Beaudoin, fille de feu Thérèse Boismenu et de feu Armand Beaudoin. Elle est allée rejoindre ses frères André et Michel.Elle laisse dans le deuil sa fille Manon (Michel), ses petits-enfants Geneviève (Jean-Sébastien), Marc (Marie-Josée) et Jean-Philippe, ses trois arrière-petites-filles ainsi que de nombreux parents et amis, en particulier, Claudette et André Alary.La famille recevra les condoléances le samedi 13 juillet de 13h à 17h au salonUne cérémonie aura lieu à 16h au salon.Au lieu de fleurs, vos dons à la Fondation Hôpital Mont-Sinaï seraient appréciés.