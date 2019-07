TREMBLAY, Pierre



À Montréal, à l'âge de 73 ans, Pierre Tremblay est décédé le 4 juillet 2019.Il laisse dans le deuil son épouse Cécile Mailloux, sa fille Valérie Tremblay (Mathieu Riel), ses deux petites-filles Audrey et Noémie, ses soeurs Chantal (Alain Tanguay) et feu Lise ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances à la :2125 RUE NOTRE-DAME, LACHINE(www.jjcardinal.ca 514-639-1511)le samedi 13 juillet de 14h à 18h suivi du service funéraire dans la chapelle de la résidence à 18h.