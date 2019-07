SENNEVILLE, Bruno



À Montréal, le 7 juillet 2019, à l'âge de 80 ans, est décédé Bruno Senneville époux de feu Mme Simone Paquet.Il laisse dans le deuil les enfants de sa soeur feu Jacqueline Senneville (feu Gilbert Jutras) ses beaux-frères et belles-soeurs Monique Paquet (feu Louis de Gonzague Ponton), Pierrette Paquet (Jean-Guy Proulx), Thérèse Paquet, Yvon Paquet (Denise Chayer), Jean-Luc Paquet (Reine Langevin), les nombreux neveux et nièces relatifs à sa conjointe ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe:le dimanche 14 juillet de 10h à 14h. Une réunion liturgique se tiendra à 14h au salon même.La famille tient à remercier chaleureusement le personnel soignant des unités des soins intensifs du HSCM et le Dr. Véronique Brunette pour les bons soins prodigués. Un don à la Fondation de l'Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal serait apprécié.