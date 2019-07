DESROSIERS, Fr. Lucien, S.C.



À l'hôpital Laval de Québec, le 7 juillet 2019, est décédé frère Lucien Desrosiers de la communauté des Frères du Sacré-Coeur. Il était âgé de 89 ans et cinq mois dont 71 ans de vie religieuse. Il a passé la plus grande partie de sa vie active à Ste-Agathe-des-Monts.Fils aîné et dernier survivant des enfants de Wilbrod Desrosiers et de Laurette Joly, il a été précédé dans l'au-delà par sa soeur Denise (feu Jean-Guy Cousineau), par son frère Robert (Doris Yale) et par sa soeur Nicole (feu Ronald Pichette). Outre ses confrères religieux, il laisse dans le deuil neveux et nièces, cousins et cousines, parents et amis.Les membres de la communauté et de la famille recevront les condoléances au:470, rue DufferinGranby, Qc J2G 9G2Tél. : 450-372-4498Téléc. : 450-372-2738Courriel : complexe@girardot-menard.comle vendredi 12 juillet de 19 h à 20 h 30 et le samedi 13 juillet de 9 h 00 à 10 h 15, avant le départ du cortège pour:200, BOULEVARD ROBERTGRANBY, QC, J2H 0R2où l'eucharistie d'adieu sera célébrée à 11 h.