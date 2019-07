DELAND, Abbé Paul



À La Prairie, le 8 juillet 2019, à l'âge de 91 ans est décédé l'abbé Paul Deland. Né à L'Acadie le 23 février 1928, fils de Paul-Henri Deland et de Denisa Martin, il a été ordonné prêtre à L'Acadie par Mgr Gérard-Marie-Coderre, le 14 juin 1953.Il laisse dans le deuil ses soeurs Berthe et Julienne, son frère Gérald (Monique Touchet), plusieurs parents et amis, ainsi que le personnel pastoral du diocèse de Saint-Jean-Longueuil. Homme de service, l'abbé Deland a apporté une contribution remarquable au diocèse dans diverses responsabilités : vicaire à la paroisse Cathédrale, secrétaire de Mgr Coderre, économe de l'évêché, aumônier de plusieurs oeuvres et mouvements. En milieu paroissial, il a été apprécié des paroissiens et paroissiennes comme curé des paroisses Saint-Eugène (Saint- Jean-sur-Richelieu), La Nativité de la Sainte-Vierge (La Prairie), Cathédrale Saint-Jean-l'Évangéliste (Saint-Jean-sur-Richelieu), Notre-Dame-de-l'Assomption et Saint-Jean-de-la-Lande (Saint-Hubert). Il a été actif au sein du Conseil presbytéral, du Comité des affaires financières des prêtres et au comité de construction et d'administration de la résidence Léonie-Paradis.Les funérailles seront présidées par Mgr Claude Hamelin, évêque auxiliaire du diocèse de Saint-Jean-Longueuil, le mardi 16 juillet à 11h00, en l'église La Nativité-de-la-Sainte-Vierge à La Prairie. Il sera exposé en ce même lieu dès 9h30. L'inhumation se tiendra à une date ultérieure au cimetière de L'Acadie.LA MAISON DARCHE / 450-463-1900