LEFEBVRE BOYER, Jeannette



À Saint-Jean-sur-Richelieu, autrefois de Châteauguay, le 7 juillet 2019, à l'âge de 77 ans, est décédée madame Jeannette Boyer, épouse de monsieur Jean-Gilles Lefebvre.Outre son époux, elle laisse dans le deuil sa fille Anik (Hugues Provost), ses petits-enfants Renaud et Julianne ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 13 juillet 2019 de 10 h à 12 h au complexe funéraire :SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, J2W 1E2, 450-359-0990, www.lesieuretfrere.com