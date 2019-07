BOUDREAULT, Janette



Le 3 juillet, à l'âge de 90 ans, est décédée Janette Boudreault, épouse de feu Maurice Lamy.Elle laisse dans le deuil ses neveux et nièces, Martine, Michel, Julie et Odile Bouchard; Laurent, Jean-Michel et Stefan Boudreault; Maxime Boudreault; France Therrien; Lise, Suzanne, Danielle, Sylvie et Jean Gauthier; Jeannine, Lucie, Hélène et Isabelle Lamy; ainsi que leurs conjoint(e)s, sans oublier de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 13 juillet 2019, de 13 h à 16 h à:505, BOUL. CURÉ-POIRIER O.LONGUEUIL, QC, J4J 2H5Une liturgie de la Parole aura lieu le jour même dès 16 h en la chapelle du salon.Au lieu de fleurs, vos condoléances peuvent se traduire par un don à la Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer.