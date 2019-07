LEBLANC, Serge



À Montréal, le samedi 6 juillet 2019 est décédé, à l'âge de 65 ans, Serge Leblanc, conjoint de Lise Boulais.Serge était écrivain, conférencier et activiste pour la cause des personnes vivant avec un handicap.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil, sa tante Colette (Raymond), ses soeurs France ( Jake), Linda (Michel), Ginette (André), son frère Marc (Sophie), sa belle fille Anik (Andrew) et Liev ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, parents et plusieurs amis.La famille vous accueillera au:le dimanche 14 juillet 2019 de 13h à 16h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 16h en la chapelle du complexe.Un don à la Fondation AlterGo serait apprécié.