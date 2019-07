Père GOUIN, Pierre M. Afr.



À la Résidence De La Salle, le 6 juillet 2019, à l'âge de 86 ans et 6 mois, est décédé le Père Pierre Gouin, fils de feu madame Laurette Théorêt et de feu monsieur Georges-Henri Gouin. Natif de Batiscan, il demeurait à Montréal, à la résidence des Missionnaires d'Afrique.Il a vécu de nombreuses années de sa vie missionnaire en Zambie et au Canada.Il laisse dans le deuil les membres de la Société des Missionnaires d'Afrique, deux tantes : Madame Marcelle Théorêt (née Lavery) et Madame Marie-Paul Théorêt (née Chouinard) ainsi que des cousins, cousines et amis.Le service religieux sera célébré, le jeudi 11 juillet 2019 à 10H30 à la chapelle de la Résidence De La Salle (300, chemin du bord de l'eau, Ste-Dorothée, Laval, QC H7X 1S9) où la famille des Missionnaires d'Afrique ainsi que des membres de sa famille recevront les condoléances à compter de 9 h 30. L'inhumation se fera au cimetière St-Martin de Laval.Nous remercions sincèrement tout le personnel soignant de l'infirmerie de Ste-Dorothée pour l'attention et les bons soins prodigués.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don aux Missionnaires d'Afrique (Pères Blancs),MONTRÉAL, QUÉBEC, H2M 3Z3TÉLÉPHONE : 514 - 849 - 1167www.mafr.net