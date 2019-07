MARTIN PICARD, Lise



Paisiblement, au CHUM, le samedi 29 juin 2019, à l'âge de 81 ans, est décédée Lise Martin, épouse de Jean-Pierre Picard.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Alain (Manon) et Nathalie, ses petits-enfants Pascal et Dominic, ses frères, ses soeurs ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele samedi 13 juillet 2019 de 13h à 17h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 17h en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier le personnel du CHUM, 18e étage Sud et le centre de dialyse de la clinique de Gaspé.