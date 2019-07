Grève majeure à la SÉPAQ pendant les vacances de la construction

Les vacances de la construction seront bouleversées dans l’ensemble des parcs nationaux de la SÉPAQ après que les employés syndiqués aient voté à 94 % pour le déclenchement d’une grève générale qui touchera les 23 parcs dès le samedi 20 juillet.

Le Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ) a confirmé la mise en place de ces nouveaux moyens de pression en point de presse mercredi matin. Au total, ce sont 1500 employés qui seront en débrayage durant la période de grand achalandage.

Le syndicat réclame une révision de la hausse salariale proposée par le gouvernement et actuellement qualifiée de «ridicule» à moins de 1 % par année. «On a des gens qui travaillent à 13 $ de l’heure, c’est pas acceptable. [...] On ne peut pas garder des salaires aussi bas en plus de ne pas avoir d’augmentations salariales», souligne le président général du SFPQ, Christian Daigle.

Mercredi matin, c’est le premier ministre François Legault qui a été directement interpelé.

«Le gouvernement Legault ne semble pas sensible à la réalité des petits salariés du Québec. Et il n’a pas non plus la préoccupation d’assurer l’avenir de nos parcs et réserves naturelles», a lancé M. Daigle, refusant toutefois de préciser les demandes de ses membres. «Nous laissons les tables de négociations continuer.»

Vacanciers en otage?

Conscients que la grève pourrait chambouler les plans de vacances de nombreux Québécois, les syndiqués ont insisté que ce n’est pas de gaieté de cœur qu’ils en arrivaient là. Pour eux, la balle est dans le camp du gouvernement.

«On a le temps d’arriver à une entente négociée qui va permettre d’éviter la grève. Moi, je suis prêt à négocier sept jours sur sept, 24 heures sur 24», a assuré Christian Daigle.

Toutefois, si les négociations devaient achopper, il est possible que les moyens de pression limitent l’accès à certains sites. Le syndicat refuse de s’avancer pour le moment à savoir si l’accès aux parcs sera bloqué ou non.

«C’est sûr qu’il y a des cadres qui vont vouloir offrir le service, mais je peux vous garantir qu’un cadre ne peut pas faire la même job que 60 personnes sur le terrain. Il y a des services qui vont être coupés», estime le syndicat qui invite les gens inquiets à contacter la SÉPAQ pour savoir si leurs vacances sont compromises.

La direction de la SÉPAQ et le bureau du ministre de la Forêt, de la Faune et des Parcs n’avaient toujours pas retourné les appels du Journal au moment d’écrire ces lignes.

Voyez quels parcs sont touchés par la grève générale qui débute le 20 juillet