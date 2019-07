Inoubliables: Chantal Pary

Encore enfant, elle remportait les concours de chant les uns après les autres. À 14 ans, elle agissait déjà comme maîtresse de cérémonie dans un cabaret des Laurentides. À 16 ans, elle enregistrait son premier disque. À 20 ans, ses plus belles chansons d’amour dont Pour vivre ensemble, Ma vie c’est toi et C’est fini étaient sur toutes les lèvres et elle chantait partout sur les scènes du Québec. Pourtant, la jeune femme timide native de Longueuil aurait parfois préféré rester dans l’ombre.

Photo courtoisie Vous avez fait vos débuts à un très jeune âge, notamment comme ­maîtresse de cérémonie dans un cabaret de St-Sauveur, dès 14 ans. Comment viviez-vous ces ­expériences ?

Déjà vers 11 ou 12 ans, j’ai l’impression que je me préparais à quelque chose. J’assistais aux cours de ma mère qui était chanteuse classique et je l’imitais. Ma mère avait obtenu des ­engagements dans les cabarets et les gens ont su que je chantais aussi. Alors ils m’ont demandée. Je n’étais jamais entré dans un cabaret de ma vie. C’était très ­mystérieux pour moi, mais j’ai accepté.

Mais devenir maîtresse de cérémonie, présenter les artistes à 14 ans, c’est très jeune ! J’étais naïve, je disais n’importe quoi ! (rires) Je n’aimais pas beaucoup ce travail.

Avec votre voix chaleureuse et vos grands yeux expressifs, on a ­l’impression que les chansons tristes vous collaient à la peau et que les gens en redemandaient. Étiez-vous triste dans la vie ?

Reconnaître les dures réalités de la vie, c’est aussi ça être heureux. La tristesse aussi fait du bien. Mais je n’étais pas du tout triste dans la vie. J’étais la plus bouffonne de la famille. J’aimais rire tout le temps. Mais j’étais une ­interprète et je vivais mes ­chansons. Pour peu, je pouvais partir à brailler ! Photo courtoisie

Vous avez lancé une cinquantaine d’albums en carrière, comprenant les compilations. Au cours des années 60, 70 et 80, c’était jusqu’à trois enregistrements d’albums par année. C’était énormément de ­travail, n’est-ce pas ?

Oui. À l’époque on faisait beaucoup de studio et beaucoup de spectacles. J’étais toujours dans les cabarets, je n’étais pas souvent chez moi. On n’arrêtait jamais. Moi, j’aurais été heureuse de chanter pour le fun et je n’aurais peut-être pas choisi de faire carrière. J’avais peu confiance en moi. Je n’étais jamais convaincue de mon talent. Toutes les autres étaient meilleures que moi ! Je n’aimais pas vraiment le show-business. Je n’étais pas trop dans le paraître. J’aurais aimé faire partie d’un groupe, plutôt que de chanter seule. Mais il faut croire que c’était ma place. Petite, j’avais la chanson en moi, mais plus tard, je trouvais le métier difficile. Mais, on grandit là où le Bon Dieu nous plante. Photo courtoisie

Où avez-vous trouvé la force de continuer ?

Quand j’ai vu que les gens aimaient ce que je faisais, quand j’ai senti qu’il y avait un besoin, que je faisais du bien, j’ai continué. Je suis sensible à ce qui se passe autour de moi. Je ne suis pas une spectatrice, mais une actrice. J’agis. Il faut aller vers les autres, les écouter. Ma carrière a été comme ça. J’ai ­toujours aimé rencontrer les gens après les spectacles, si j’avais pu, j’aurais chanté non pas sur une scène, mais à côté des gens, à la même hauteur qu’eux. Mais il fallait bien que les gens me voient ! (rires) On est tous égaux sur terre et pouvoir partager est merveilleux.