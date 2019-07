Je sors, je reste

Coup de cœur

Album

Anima

Troisième album solo de l’artiste Thom Yorke, également chanteur du groupe Radiohead, Anima propose un son fidèle aux deux premiers opus du compositeur, où les ambiances angoissées et planantes font vibrer l’ensemble de l’album. Une œuvre complémentaire mais distincte de ce que propose le célèbre groupe britannique à travers laquelle les synthétiseurs et les percussions réussissent à installer un son parfois techno ou house, parfois plus rock ou funk, mais toujours hautement accrocheur. Thom Yorke sera en concert au Centre Bell le 26 septembre.

Disponible depuis le 27 juin

Je sors

Cinéma

Firecrackers

Premier long métrage de la réalisatrice ontarienne Jasmin Mozaffari, le film Firecrackers dresse le portrait de deux adolescentes, Lou et Chantal, et les suit dans leur jeunesse où la drogue et l’alcool leur servent d’échappatoire à leur région natale et à leur quotidien. Les personnages semblent plus grands que nature dans ce film d’un grand lyrisme d’une durée de 93 minutes

Ce soir à 19h au Cinéma moderne, 5150 boulevard St-Laurent

Cinéma

Duelles

Le réalisateur belge Olivier Masset-Depasse, dont le précédent film intitulé Illégal fut nommé pour le César du meilleur film étranger en 2011, propose ici son quatrième long métrage. Duelles suit le parcours d’Alice et de Céline, dans la banlieue de Bruxelles du début des années 1960, alors que leur profonde amitié se verra soudainement bouleversée par une événement tragique et inattendu.

Ce soir à 21h au Cinéma Beaubien, 2396 rue Beaubien

Documentaire

Exarcheia, le chant des oiseaux

Dans le cadre de la série en plein air des Rencontres internationales du documentaire de Montréal (RIDM), le film Exarcheia, le chant des oiseaux sera présenté ce soir au Parc Laurier et sera suivi d’une discussion avec le public. À travers les yeux de la cinéaste Nadine Gomez, le documentaire tente d’explorer le quartier Exarcheia à Athènes, un quartier où les sensibilités et idéaux anarchistes prennent beaucoup de place au sein de la communauté.

Ce soir à 21h15 au Parc Laurier

Cirque

Somos

De passage dans la métropole dans le cadre du Festival Montréal Complètement Cirque, la compagnie de cirque acrobatique El Nucléo présentera ce soir le spectacle Somos. Accompagnés uniquement d’une trame sonore et d’un éclairage, six artistes circassiens évoqueront sur scène leur enfance dans la ville de Bogotá, leurs souvenirs en commun, leur tendresse et leur amitié à travers cette proposition d’une profonde humanité.

Ce soir à 21h à la TOHU, 2345 rue Jarry

Spectacle

OKAN

Présenté dans le cadre du Festival International Nuits d’Afrique, la formation OKAN, composée des artistes Elizabeth Rodriguez et Magdelys Savigne, proposera ce soir un spectacle où les rythmes afro-cubains se joignent au jazz et au folk. Un concert à travers lequel les percussions de Magdelys Savigne promettent de se jumeler habilement à la voix et au violon d’Elizabeth Rodriguez.

Ce soir à 20h30 au Club Balattou, 4372 Boul St-Laurent

Je reste

Album

Fongola

Premier album du collectif congolais KOKOKO!, Fongola propose un son tout à fait original qui se situe entre la musique dance et punk. Le groupe produit également l’ensemble de ses instruments à l’aide de matériaux recyclés.

Disponible depuis le 5 juillet

Télé

Les casse-cous du web

Série de 6 épisodes, Les casse-cous du web suivent les aventures de l’ingénieur Tim Shaw et Buddy Munro qui parcourent le monde et tentent de recréer certaines des cascades les plus loufoques ou les plus risquées publiées sur internet. Au programme ce soir, un rodéo propulsé par un réacteur et une chaise pivotante bimoteur.

Ce soir à 21h sur ICI Explora

Livre

Aimer s’apprend aussi

Écrit par Sébastien Charbonnier, enseignant-chercheur en philosophie de l’éducation et en didactique de la philosophie à l’Université de Lille, le livre Aimer s’apprend aussi souhaite réfléchir aux bénéfices du geste d’aimer, autant sur soi que pour autrui, et en quoi il peut nécessiter un apprentissage.

Disponible depuis le 17 juin