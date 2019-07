Je sors, je reste

Coup de cœur

Humour

Richardson Zéphir

Photo courtoisie

Toute nouvelle proposition du comédien et humoriste Richardson Zéphir, le spectacle Blagueur sera présenté à partir de ce soir et jusqu’au 17 juillet prochain dans le cadre du festival Zoofest. Gagnant de l’édition 2016 de l’émission En route vers mon premier gala Juste pour rire, Richardson Zéphir cumule depuis de nombreux projets qui font rayonner son humour sur de nombreuses plateformes. Une soirée qui s’annonce riche en éclats de rire.

Ce soir à 22h30 au Théâtre Sainte-Catherine, 264 Rue Sainte-Catherine Est

Je sors

Spectacle

Voyou

Photo courtoisie

Auteur-compositeur-interprète, l’artiste français Voyou sera en sol québécois ce soir pour y présenter les pièces de son premier album lancé en février dernier intitulé Les bruits de la ville. Le musicien réussit à jumeler des textes poétiques à des sonorités plus pop et électro, toujours très colorées.

Ce soir à 20h au Ministère, 4521 boulevard Saint-Laurent

Cinéma

Swallow

Photo courtoisie

Dans le cadre de la 23e édition du Festival International de Films Fantasia, le film Swallow sera présenté ce soir à l’Université Concordia. Ce long métrage de 95 minutes, réalisé par Carlo Mirabella-Davis, dresse le portrait de Hunter, une femme au foyer soumise aux caprices de son mari qui, pour retrouver un sentiment de contrôle sur sa vie, commence à avaler des objets domestiques. Un film angoissé qui pose un regard fort mais lucide sur les victimes d’abus.

Ce soir à 19h à la salle J.A. De Sève de l’Université Concordia, 1400 boulevard de Maisonneuve

Lancement

Forever Yours

Photo courtoisie

L’artiste J.u.D lancera ce soir son premier album en carrière intitulé Forever Yours. Également DJ, réalisateur et graphiste montréalais, l’artiste propose ici un opus qui mélange le R&B, le Trap et le House, de sorte à donner un son tout aussi fort qu’original.

Ce soir au Belmont, 4483 boulevard Saint-Laurent

Humour

Charles Pellerin

Photo courtoisie

Dans le cadre du festival Zoofest, l’humoriste Charles Pellerin présentera son tout nouveau spectacle intitulé gratte-ciel à travers lequel il réfléchit à ce grand bâtiment des villes qui représente, selon ses mots à lui, « l’arbre le plus haut d’une forêt de parkings ». Charles Pellerin a également reçu le prix « artiste de l’année » au festival Zoofest à l’été 2018.

Ce soir à 21h au Monument-National, 1182 boulevard Saint-Laurent

Cirque

Cabaret Le Monastère

Photo courtoisie

Le Cabaret de Cirque Le Monastère présentera ce soir, dans le cadre du « volet off » du festival Montréal Complètement Cirque, un spectacle plus osé et déjanté, destiné à un public averti. Plusieurs artistes circassiens contemporains présenteront des numéros audacieux, cherchant à dépasser les limites du corps, et ce sous la voûte de l’église St Jax Montréal.

Ce soir à 22h au Monastère, 1439 rue Sainte-Catherine Ouest

Je reste

DVD

Le mystère Henri Pick

Photo courtoisie

Réalisé par Rémi Bezançon, le film Le mystère Henri Pick raconte l’histoire d’un manuscrit d’une grande qualité soudainement découvert par une jeune éditrice dont l’auteur, Henri Pick, n’aurait, selon sa veuve, apparemment rien écrit.

Disponible depuis le 10 juillet

Tennis

Demi-finales des femmes

Photo AFP

Considéré par plusieurs comme le plus prestigieux tournoi de tennis au monde, les demi-finales des femmes du tournoi majeur de Wimbledon seront présentées à partir de 8h. L'américaine Serena Williams y affrontera notamment la joueuse tchèque Barbora Strýcová.

Aujourd’hui à partir de 8h sur les ondes de RDS

Télé

Max et les ferrailleurs

Photo courtoisie

Mettant en vedette l’acteur Michel Piccoli et réalisé par Claude Sautet, le film Max et les ferrailleurs, produit en 1971, sera présenté ce soir dans le cadre d’une série hommage sur les ondes de StudioCanal.

Ce soir à 20h sur la chaîne StudioCanal