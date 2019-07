La garde-robe capsule : finie, l’indécision vestimentaire !

Justine Aubry - 37e AVENUE

Ce concept vestimentaire de plus en plus populaire prône l’adoption d’une garde-robe minimaliste composée de morceaux que l’on peut interchanger, selon nos besoins. Mode d’emploi d’une tendance qui facilite grandement la routine matinale !

Pour les adeptes de cette pratique, les avantages sont nombreux. La garde-robe capsule permet notamment de désencombrer l’espace réservé aux vêtements, tout en nous faisant économiser temps et argent. Fondatrice de l’entreprise de location de vêtements et de stylisme Station Service, Raphaëlle Bonin y voit aussi un geste de nature éthique. « La garde-robe capsule et la mode responsable ont certainement des affinités puisqu’elles incitent à ralentir et réduire notre consommation de vêtements. Les gens sont de plus en plus conscientisés au fait que l’industrie textile est extrêmement polluante. Ils cherchent donc des solutions, sans pour autant renoncer à leur intérêt pour la mode. »

Mais quelles sont les étapes à suivre pour épurer intelligemment sa garde-robe quand on aime la mode et qu’on peine à se débarrasser de ses vêtements ?

Sélectionner les bons morceaux

La garde-robe capsule fait la promotion de la qualité et de la versatilité des articles vestimentaires plutôt que de la quantité de vêtements que l’on possède. Mais combien de morceaux doit-on conserver ? « Il n’y a pas vraiment de chiffre magique, croit Raphaëlle Bonin. Tout dépend du mode de vie, du style personnel et des envies du ou de la propriétaire de la garde-robe capsule. L’important, c’est que chaque morceau qui la constitue soit encore pertinent. »

On mise donc sur les vêtements fde qualité et sur les pièces plus intemporelles, comme un t-shirt blanc, quelques paires de jeans, un pantalon noir et des vestes et vestons de couleurs neutres. Les morceaux qui détiennent une valeur sentimentale ou qui peuvent servir de nouveau plus tard peuvent être rangés dans une caisse.

Éviter les séances de magasinage

Mieux vaut d’abstenir de courir les boutiques quand on souhaite s’en tenir aux pièces choisies. Se laisser tenter par l’achat de nouveaux morceaux ne ferait que surcharger une fois de plus notre garde-robe. L’entreprise Station Service offre une solution à ce désir de renouveau. « La garde-robe capsule se marie parfaitement à la location de vêtements puisque celle-ci permet de tester des styles et des tendances ou de profiter d’une pièce le temps d’une soirée, sans être encombré par la suite », soutient Raphaëlle Bonin.

Renouveler les morceaux chaque saison

Après avoir porté les mêmes vêtements pendant plusieurs mois, il peut être judicieux de rafraîchir sa garde-robe avec quelques morceaux de saison. On remise donc les pièces qui ne sont plus adaptées au temps qu’il fait pour privilégier de nouveaux morceaux aux couleurs et aux motifs qui s’agencent bien entre eux. Les accessoires accent représentent aussi une autre possibilité efficace et peu coûteuse pour renouveler les articles que l’on possède déjà. « Un rouge à lèvres, une ceinture, un sac ou un beau bijou sont des options qui peuvent facilement rehausser un look », explique Raphaëlle Bonin.