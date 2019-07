L’homme de ma vie me fait vivre l’enfer

Je suis la mère d’un fils unique que j’ai élevé seule. Il a 27 ans. Il est en couple et il a un petit garçon de deux ans. On a toujours été proche, ce qui fait que depuis son exil en région pour le travail, il revient avec blonde et enfant chez moi au moins une fin de semaine par mois. C’est un bonheur à chaque fois.

À partir de ma séparation d’avec le père de mon enfant, je n’ai plus jamais eu d’homme steady dans ma vie. J’ai bien eu quelques aventures ponctuelles, mais rien dont mon fils ne fut conscient. Je voulais avoir ma pleine liberté pour élever mon enfant et j’ai pris les moyens pour ça. Peu après le départ de mon fils qui a quitté la maison il y a cinq ans quand il a rencontré sa blonde, je me suis fait un conjoint.

Comme il est indépendant, il refuse qu’on cohabite, mais il aime bien venir passer ses week-ends à la maison. Et moi ça fait mon affaire comme ça. Le problème est né dès la première fin de semaine où il a dû me partager avec la petite famille de mon fils. Il a fait la baboune pendant deux jours et demi, s’est montré peu ouvert à les côtoyer, et a trouvé l’enfant très turbulent. Peu après leur départ le dimanche soir il m’a souligné qu’il n’avait pas apprécié me voir dans de telles conditions et que désormais il resterait chez lui quand la famille reviendrait me visiter.

Ce qu’il fait depuis lors mais qui me chagrine aussi beaucoup. Comment puis-je m’engager plus avant avec un homme dont je sais que ce qui me tient le plus à cœur dans la vie, ne lui plaît pas ? Pensez-vous qu’il soit jaloux ?

Une mère peinée

Vous avez raison de vous interroger. Le comportement de cet homme me semble empreint d’un grand égoïsme doublé d’un manque flagrant d’empathie pour ce qui constitue l’essence de ce que vous êtes. Fait-il partie de ces êtres exclusifs qui sont jaloux de l’affection qu’on porte à quelqu’un d’autre qu’à eux ? Je ne saurais dire. Mais une chose est certaine, ça augure bien mal pour la suite des choses. Est-il possible de bâtir une relation de confiance avec quelqu’un qui ne nous accepte pas avec tout ce qu’on est ? Personnellement j’en doute fort.