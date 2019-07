Mairie de l'arrondissement Le Plateau-Mont-Royal: deux candidats de Projet Montréal se lancent dans la course à l’investiture

MONTRÉAL – Paule Genest et Luc Rabouin vont s’affronter pour représenter Projet Montréal lors de l’élection partielle visant à pourvoir le poste de maire de l'arrondissement Le Plateau-Mont-Royal.

Ce dernier a été laissé vacant par la démission de Luc Ferrandez en mai dernier et est occupé de façon intérimaire par le conseiller Alex Norris, qui a d’ailleurs affiché son appui à M. Rabouin.

Élection partielle dans le PMR : les candidatures de Paule Genest (@ypgpr) et Luc Rabouin (@LucRabouin) ont été officiellement entérinées en vue de l'investiture, qui se tiendra le 6 août.https://t.co/Nv43cWeESG pic.twitter.com/rmJpe1cpqD — Projet Montréal (@projetmontreal) 10 juillet 2019

L’investiture aura lieu le 6 août prochain, en vue de l’élection du 6 octobre 2019.

Paule Genest préside depuis 15 ans la firme PGPR Relations publiques, qu’elle a fondée. Elle enseigne également à l’Université de Montréal depuis trois ans, donnant notamment un cours sur la responsabilité sociale et les relations publiques.

Depuis trois ans, Luc Rabouin est directeur du développement stratégique à la Caisse d’économie solidaire Desjardins. Il a aussi dirigé plusieurs organisations, dont le Centre d’écologie urbaine de Montréal durant six ans.

Dans un billet publié sur LinkedIn à propos de sa candidature, M. Rabouin, qui habite le Plateau depuis deux décennies, a fait part de ses convictions écologiques.

«Je l’ai déjà dit aussi récemment, le temps des demi-mesures est terminé. On ne peut plus faire comme si on ne savait pas que nous faisons face à une crise environnementale, écrivait-il. Les choses doivent changer radicalement et le Plateau est un excellent territoire pour innover et démontrer ce qu’il est possible de faire localement.»