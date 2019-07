Montérégie: une fin horrible pour un travailleur agricole à Saint-Isidore

SAINT-ISIDORE – Un travailleur de 54 ans a connu une fin atroce, mercredi après-midi, lorsqu’un gros véhicule agricole lui est tombé directement sur la tête, à Saint-Isidore, en Montérégie.

Le drame s’est produit un peu après 14 h à la ferme maraîchère Guinois et Frères, située sur le rang Saint-Régis, qui cultive du céleri et divers types de laitues.

Pour une raison encore inconnue, le travailleur a été heurté par le véhicule agricole et celui-ci est tombé directement sur sa tête, le tuant instantanément.

PHOTO AGENCE QMI, MAXIME DELAND

Le drame s’est produit au fond de la terre agricole, à plus d’une centaine de mètres de la route, sous les yeux horrifiés de plusieurs de ses collègues.

D’ailleurs, certains d’entre eux ont dû être transportés à l’hôpital pour traiter un choc nerveux.

Des enquêteurs et des techniciens en identité judiciaire de la police de Châteauguay ont été dépêchés sur les lieux pour tenter d’établir la cause et les circonstances de cet accident de travail tragique.

L’enquête sera menée conjointement avec la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST).