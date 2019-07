Québec élue meilleure destination au Canada

Québec devance Montréal et est sacrée meilleure destination au Canada, selon les lecteurs du magazine spécialisé Travel + Leisure.

En pleine haute saison touristique, la région de Québec obtient la note de 84,49 %, trônant ainsi au sommet du palmarès des meilleures destinations canadiennes depuis quatre ans, devant Vancouver et Montréal, qui arrivent respectivement en deuxième et troisième position.

Selon les avis des lecteurs, Québec est appréciée notamment pour ses monuments, son style européen et ses hôtels.

« Belle notoriété »

« C’est de la belle notoriété, surtout de savoir que ce sont les lecteurs de ce magazine important, une sommité dans le domaine, qui ont choisi Québec, et non un jury », affirme le porte-parole de l’Office du tourisme de Québec, Éric Bilodeau. « C’est flatteur et rassurant », ajoute-t-il.

► Le magazine Travel + Leisure est lu par près de cinq millions de personnes.