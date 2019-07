De mes longs voyages en Italie, je retiens le parfum capiteux de la sauge, cette herbe douce au toucher comme du velours, à l’odeur captivante lorsqu’elle cuit, surtout avec de la viande ou de la volaille, et au goût légèrement grisant. La sauge n’est pas assez utilisée en cuisine et souvent mal comprise. Cette belle plante au vert peu commun doit être utilisée parcimonieusement. On la place avant cuisson dans des roulades ou des farces, mais à la fin de la cuisson si l’on désire un punch de saveur. Si vous la faites pousser, attendez la pousse des plus grandes feuilles qui sont très odorantes. Si vous l’achetez coupée, choisissez les feuilles de couleur égale et très fraîches.