Sursis de deux ans pour les résidences pour aînés sans gicleurs

Le gouvernement Legault donne un sursis de deux ans aux 822 résidences pour aînés sans gicleurs et bonifie un programme de subvention pour leur permettre de se mettre à niveau.

«Depuis 2015, il y a seulement 1,7 M$ qui a été dépensé pour 57 résidences. Le programme ne fonctionnait pas parce que les plus petits propriétaires étaient incapables d’emprunter. Ils n’avaient pas les reins assez solides», a déploré la ministre des Aînés Marguerite Blais mercredi lors d’une conférence de presse à Québec.

La date butoir pour installer des gicleurs a été repoussée de 2020 à 2022.

En 2015, le gouvernement Couillard a décidé de subventionner l’installation de gicleurs dans toutes les résidences pour aînés au Québec, à la suite de la tragédie de L’Isle-Verte, qui a fait 32 victimes dans le Bas-Saint-Laurent. En contrepartie, les résidences devaient se mettre aux normes pour 2020.

La faute aux libéraux

Or le programme ne fonctionne pas, dénonce la ministre Blais. Elle blâme les libéraux, qui ont créé un programme lourd et compliqué qui remboursait les travaux sur une période de cinq ans. Sur 212 M$ prévu, seul 1,7 M$ a été dépensé à l’heure actuelle. Depuis 4 ans, un maigre 57 résidences se sont conformées, alors que 822 attendent toujours. Pour éviter une surchauffe dans l’industrie de la construction, il faut donc repousser la date, indique Mme Blais.

Le gouvernement Legault reconnait toutefois que la situation n’est pas idéale. La ministre des Affaires municipales parle carrément d’un danger. «Aujourd’hui, il y a 822 résidences qui ne sont pas giclées. C’est dangereux, ça n’a aucun sens. Le programme d’autrefois n’a pas fonctionné», a-t-elle dénoncé.

Québec va maintenant décaisser 25 % du cout des travaux à la signature du contrat avec un entrepreneur, et 75 % lorsque la fin des travaux est constatée. Les résidences devraient ainsi être capables d’obtenir des capitaux de la part d’institutions financières, explique-t-on.