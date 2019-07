Un homme survit après s’être jeté dans les chutes du Niagara

Un homme s’étant volontairement laissé emporter par les imposantes chutes du Niagara a été retrouvé sain et sauf plus de 50 mètres plus bas, a indiqué mercredi la police canadienne.

La police des parcs du Niagara a reçu un appel mardi à 4 heures du matin signalant un «homme en crise» en amont des célèbres chutes.

À l’arrivée des policiers sur place, la personne était en train d’escalader les barrières de protection et s’est ensuite laissée emporter par les eaux, a précisé la police sur Twitter.

Après des recherches au pied des chutes, l’homme a été retrouvé assis sur un rocher «avec des blessures sans risque pour sa survie», et a ensuite été transféré à l’hôpital pour des soins,selon la police.

Il s’est jeté du côté canadien de la rivière Niagara, à la frontière avec les États-Unis, survivant à une chute d’environ 57 mètres de hauteur.

Son identité n’a pas été divulguée par la police. C’est la deuxième personne seulement à survivre sans protection à une chute à cet endroit après un Américain, qui avait tenté de se suicideren 2003, selon la chaîne canadienne CBC.