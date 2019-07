PAQUETTE, André



À son domicile, entouré des siens, le 5 juillet 2019, est décédée à l'âge de 75 ans, M. André Paquette, fils de feu Fernand et feu Gabrielle Lapierre, époux de feu Patricia Lees et de Nadine Lachaine et père de feu Mark Paquette.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Johanne (Claude Boisvert), ses beaux-enfants Lydia (Sébastien Fauteux) et Tommy Monette, ses petits-enfants Jany-Claude, Jayson, Lindsay Paquette Gendron (Marc-André Houle), ses frères et soeurs : Marcel, Réal, Philippe, Gisèle et Lucie, sa filleule Peggy Paquette, ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera le dimanche 14 juillet 2019 de 10h à 16h au :La liturgie aura lieu dimanche à 13h au salon funéraire.La famille demande de ne pas envoyer de fleurs et de soumettre directement vos dons à la Fondation de l'hôpital d'Argenteuil. Une boite sera aussi disponible au salon funéraire pour recevoir les dons.