Agenda du week-end

Festival international de films Fantasia

Photo courtoisie

Jusqu’au 1er août, le Festival international de films Fantasia nous en mettra plein la vue dans huit salles de la ville. On pourra voir des films de tous les horizons, des films en première mondiale, des films anciens, des films ­fantastiques, des films ­fantastiques québécois. À noter que les enfants sont invités à assister à leur premier Fantasia au musée McCord : ce samedi, puis jeudi 18, samedi 20, jeudi 25 et samedi 27, à 13 h et 15 h. L’entrée est gratuite.

À noter également la ­présentation gratuite de certains films ­restaurés à la cinémathèque québécoise, dont Portion d’éternité, jeudi 25, à 19 h, et L’assassin qui jouait du trombone, vendredi 26, à 18 h 30. Cette fin de semaine, on pourra voir Phantom of the ­Paradise, samedi, 19 h, au cinéma Impérial, et L’inquiétante absence, un ­documentaire sur le cinéma québécois, dimanche, 14 h, à la salle J.A. DeSève. Consultez le site pour la programmation.

Le petit Piknic électronik

Photo Madeleine Plamondon & Cannelle Wiechert

Jusqu’au 8 septembre, tous les dimanches au parc Jean-Drapeau, entre 14 h et 19 h, les enfants s’amusent aussi. Ils ont des cours de danse, font du bricolage et de la lecture sous la supervision de ­l’organisme SOIR. Pour l’entrée sur le site, c’est 30 $ pour une famille de 4 ; les enfants sont toutefois accueillis ­gratuitement. On peut leur préparer un lunch. Consultez le Facebook Petit Piknic pour tout savoir.

Sainte-Catherine piétonnière

Photo Destination centre ville.com

Aujourd’hui, samedi et dimanche, la rue Sainte-­Catherine sera piétonnière entre Guy et Bleury, ce qui permettra aux personnes qui aiment magasiner de faire des trouvailles à bon prix. Horaire : vendredi, de midi à 22 h ; samedi, de 10 h à 22 h, dimanche, de 10 h à 19 h.

Le trésor de Ward Chipman

Photo theesckey.blogspot.com

Jusqu’au 28 octobre, au parc nature du Bois-de-Liesse, du mercredi au lundi de 12 h à 15 h, on peut jouer à trouver quatre clés qui nous permettront ensuite de trouver le trésor. C’est gratuit. Deux niveaux de jeu. En famille. Renseignements : 514 280-6729.

Festival juste pour rire

Jusqu’au 28 juillet, entre autres spectacles présentés dans le cadre du Festival Juste pour rire on pourra assister au Cabaret à Laurent, au Monument national, cette fin de semaine, vendredi, samedi et dimanche, à 19 h et 21 h 30.