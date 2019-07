Atlanta: un camion rempli d’argent perd son contenu sur l’autoroute

Des automobilistes d’Atlanta, en Georgie, ont eu l’impression de gagner à la loterie mardi matin quand le contenu d’un camion blindé rempli d’argent s’est renversé sur l’autoroute. Toutefois, ramasser cet argent pourrait avoir de graves conséquences.

Un employé de l’entreprise de sécurité Garda a expliqué que la porte sur le côté du camion s’est ouverte soudainement pendant qu’il roulait à haute vitesse. L’argent a commencé à s’envoler.

Les automobilistes ont rapidement immobilisé leur véhicule en bordure de l’autoroute pour sortir et tenter de ramasser les billets qui volaient dans tous les sens. Au total, plus de 150 000$ US se trouvaient dans le camion. Il s'agit d'une somme d'environ 196 100$ CAN.

Les conducteurs qui ont récupéré de l’argent ont toutefois contrevenu à la loi de l’État de la Georgie. Selon le montant qu’ils ont ramassé, ils pourraient passer jusqu’à 20 ans en prison.