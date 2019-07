Avis à tous les propriétaires de chiens

Je vis dans une rue du nord de la ville où il y a des chiens quasiment à toutes les dix portes. Je suis une femme d’un certain âge qui se déplace encore avec une certaine facilité mais qui ne peut plus se mettre à courir comme quand j’étais jeune. Quand je fais ma marche dans le quartier, je me munie désormais d’une cane pour faire face aux chiens qui me jappent après.

Avec tous les évènements dramatiques qui se sont passés à Montréal dans les dernières années alors que des femmes et des enfants ont été défigurés par des chiens, dont une en est morte, comment se fait-il que les propriétaires de chiens ne les attachent pas dans leur cour au lieu de les laisser libres? J’ai tellement peur que certains sautent la clôture, que je sors de moins en moins. Est-ce normal que les animaux aient plus de place que nous dans la société?

Anonyme qui panique parfois

Non ce n’est pas normal. Et même si j’aime les animaux de compagnie et que je considère important de protéger tous les animaux de la terre, il faudrait quand même commencer à réviser nos priorités. Et sur ce plan, je trouve que les dirigeants de la ville de Montréal, la mairesse en tête, prennent de gros risques en refusant de légiférer.