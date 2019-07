Des vétérans qui pourraient obtenir un essai dans la LNH

Parmi les joueurs autonomes sans compensation disponibles au sein du circuit Bettman, on retrouve plusieurs vétérans qui pourraient intéresser certaines formations. En voici quelques-uns susceptibles d’obtenir un essai professionnel dans la Ligue nationale de hockey (LNH) en vue de la prochaine saison.

Dion Phaneuf

Le défenseur Dion Phaneuf a connu une dernière saison difficile avec les Kings de Los Angeles, totalisant six points (1 but et 5 aides) et un différentiel de -21 en 67 matchs. Après 14 saisons dans la LNH, l’Albertain de 34 ans a certainement ralenti, mais son gros gabarit et son jeu robuste pourraient peut-être attirer certains directeurs généraux.

Patrick Marleau

L’attaquant Patrick Marleau se retrouve sans attache depuis que les Hurricanes de la Caroline ont racheté son contrat après l’avoir acquis des Maple Leafs de Toronto. Le Saskatchewanais de 39 ans a tout de même rendu de fiers services aux Leafs ces deux dernières années et ses qualités de leader pourraient en faire une prise intéressante pour une jeune équipe.

Jason Pominville

L’attaquant québécois Jason Pominville a été moins productif à son retour avec les Sabres de Buffalo en 2017. Par contre, le Repentignois de 36 ans ne semble pas près de la retraite et pourrait même disputer une 11e saison dans l’uniforme des Sabres, avec qui il négocie. En 15 saisons dans la LNH, Pominville a accumulé 727 points en 1060 matchs.

Joe Thornton

Âgé de 40 ans, l’attaquant Joe Thornton veut disputer au moins une autre saison dans le circuit Bettman. L’an dernier, le vieux routier a quand même amassé 51 points (16 buts et 35 aides) en 73 matchs avec les Sharks de San Jose, prouvant qu’il pouvait encore être très utile dans la LNH. Reste à savoir s’il entamera une 15e saison avec les Sharks à l’autonome ou si une autre équipe l’invitera à son camp.

Dan Girardi

Le défenseur Dan Girardi, aujourd’hui âgé de 35 ans, est encore une valeur sûre à la ligne bleue. Après deux saisons avec le Lightning, il ne sera toutefois pas de retour à Tampa Bay la saison prochaine. En plus de ses qualités de défenseur, ses capacités offensives et son leadership dans le vestiaire pourraient faire de lui une prise intéressante.

Marc Méthot

L’ancien défenseur des Sénateurs d’Ottawa Marc Méthot se remet présentement d’une intervention chirurgicale au genou gauche. Ses problèmes physiques l’ont d’ailleurs limité à neuf matchs l’an dernier avec les Stars de Dallas. Sans contrat en vue de la prochaine saison, l’Ontarien de 34 ans considère la retraite. Dépendamment de l’évolution de sa guérison, une équipe pourrait peut-être tenter sa chance avec ce joueur de gros gabarit.

Matt Moulson

L’attaquant Matt Moulson n’a pas évolué dans la LNH depuis la saison 2017-2018, lorsqu’il n’avait récolté aucun point en 14 matchs avec les Sabres. L’Ontarien de 35 ans a néanmoins présenté des statistiques fort intéressantes avec le Reign d’Ontario dans la Ligue américaine lors des deux dernières saisons (46 points en 49 matchs en 2017-2018 et 62 points en 68 parties en 2018-2019). Un essai professionnel semble donc tout à fait probable pour le vétéran de 11 saisons dans la LNH.

Niklas Kronwall

Âgé de 38 ans, le défenseur suédois Niklas Kronwall se retrouve présentement sans contrat après avoir disputé les 15 années de sa carrière dans la LNH avec les Red Wings de Detroit. Celui qui a accumulé 432 points en 953 matchs en carrière n’a pas encore pris de décision sur son avenir. S’il décide de poursuivre dans la LNH, ce sera fort possiblement avec les Wings, avec qui il a déjà dit vouloir finir sa carrière.

Justin Williams

Justin Williams est le capitaine mais aussi l’âme des Hurricanes de la Caroline. À 37 ans, il maintient sa production autour de 50 points par saison et ne démontre pas de signes de ralentissement. Il est certainement l’un des grands responsables des récents succès des «Canes» qui ont atteint la finale de l’Association de l’Est lors des dernières séries éliminatoires. Toutefois, après 18 saisons dans la LNH, Williams considère la retraite. S’il choisit de poursuivre, il serait étonnant que les Hurricanes le laisse filer.

Cam Ward

Après une saison à Chicago, Cam Ward n’est déjà plus dans les plans des Blackhawks qui ont embauché récemment Robin Lehner pour partager le travail devant le filet avec Corey Crawford. À 35 ans, Ward se retrouve donc sans emploi. Pour la première fois en cinq ans, il a affiché une moyenne de buts alloués supérieure à 3,00 (3,67) et un taux d’efficacité inférieur à ,900 (,897) l’an dernier. Mais un essai professionnel pour Ward vaudrait certainement la peine pour une formation en quête d’un gardien d’expérience.