Je sors, je reste

GASTRONOMIE : Grand pique-nique pour la Fête nationale française

À l’occasion du 14 juillet, date de la Fête nationale française, le musée Pointe-à-Callière, a entrepris, ce dimanche, un grand pique-nique extérieur qui complète également son exposition À table! Le repas français se raconte. Lors de votre visite au musée, il sera donc possible de casser la croûte au soleil, avec buvette, boîtes à lunch et activités familiales! Sur place, des accordéonistes seront là pour mettre de l’ambiance. De plus, les citoyens Français obtiendront un rabais à moitié prix sur les droits d’entrée à l’exposition. *Ce dimanche à 13h au Musée Pointe-à-Callière - 350 Place Royale

MUSIQUE

Marché des Possibles x MUTEK

Pour avoir un avant-goût de la 20e édition du Festival MUTEK de musique électronique, qui débutera le 20 août prochain, Le Marché des Possible présente un 5 à 7 musical avec trois performances extérieures de Viñu-vinu, Magnanime et Bleuchut. Plongez dans l’univers créatif et numérique de ces artistes contemporains. *Ce soir à partir de 17h à l’oasis du Marché des Possibles – 5635 Saint-Dominique

MODE

La Sainte-Catherine célèbre

C’est l’occasion de redécouvrir la célèbre artère du centre-ville, la Sainte-Catherine, car elle sera fermée à la circulation des automobilistes pour le plus grand rassemblement de marchands à ciel ouvert au Canada. Ce week-end, 300 commerces, boutiques et restaurants prennent d’assaut cette rue commerciale au cœur de Montréal, où la mode et arts ne feront qu’un. Ne manquez pas les ateliers de body painting, la création et l’animation autour d’une anamorphose, des prestations artistiques d’étudiants de l’École des beaux-arts de Montréal et un atelier de graffiti sur toile pour tous les artistes en herbe! *Aujourd’hui à 12h et demain et dimanche à partir de 10h sur la rue Sainte-Catherine – entre les rues Guy et Robert-Bourassa

GASTRONOMIE

Festival des bières de Laval

Amateurs de bières? Joignez-vous aux 30 000 festivaliers attendus au Festival des bières de Laval, où 40 microbrasseries québécoises et 85 exposants d’ici seront présents pour vous faire découvrir divers produits du terroir. Les fins connaisseurs, tout comme les grands gourmands, auront également l’occasion de goûter aux produits de cidreries, de diverses distilleries, de camions de cuisine de rue et plus encore. *Ce soir et jusqu’à dimanche dès 11h au Centre de la nature de Laval- 901 Avenue du Parc

HUMOUR

Thomas Leblanc

Ti-Cuir! C’est le petit nom affectif du rockeur national Éric Lapointe! Dans le cadre du Festival Zoofest, l’humoriste Thomas Leblanc rend donc hommage au chanteur en lui dédiant un spectacle d’humour, ponctué de numéros de danse, de jeu et de chansons revisitant ses grands succès. C’est en compagnie de ses trois collaborateurs, le drag king Rock Bière, la reine Mona de Grenoble et Guillaume Mansour que Thomas nous conduira dans l’univers unique de l’interprète de Mon Ange. * Ce soir à 22h à Studio Hydro-Québec du Monument National- 6524 Rue St-Hubert

CINÉMA

Un peuple et son roi

Le réalisateur et scénariste Pierre Schoeller présente le long métrage historique Un peuple et son roi, qui relate l’ampleur et les enjeux complexes de la Révolution française, qui a eu lieu de 1778 à 1793. Cette épopée riche et captivante, met en vedette les acteurs Gaspard Ulliel, Adèle Haenel, Olivier Gourmet, Louis Garrel ainsi que Laurent Lafitte dans la peau du roi Louis XVI. *Dimanche soir à 21h à la terrasse du restaurant RENOIR, 1155 Rue Sherbrooke Ouest

DVD

The Best of Enemies

1971. Caroline du Nord. La ségrégation et le racisme aux États-Unis se font encore bien sentir. Ce drame biographique, tirée d’une histoire vraie, nous raconte le récit de la relation improbable entre Ann Atwater, une activiste des droits civiques et C.P. Ellis, un membre du Ku Klux Klan. Ils deviendront des alliés, malgré leur divergence d’opinion. Ces derniers défendront leur vision sur la déségrégation des écoles de Durhnam, où la cause raciale prend de l'ampleur. *Sorti le 2 juillet

LIVRE

Greenprint – Transformer son corps et sauver la planète

Avec nuls autres que Beyoncé et Jay-Z en introduction, Marco Borges, nutritionniste des stars de Hollywood, lance le livre Greenprint, un programme révolutionnaire créé à partir d’une alimentation basée uniquement de plantes. Coach de nutrition depuis 20 ans, il partage des astuces et des règles simples et efficaces pour améliorer sa santé et perdre du poids. De plus, on retrouve plus de 60 recettes délicieuses, suivie par de nombreuses stars, telles que Jennifer Lopez, Pharell Williams ou encore Shakira. *Sorti le 16 mai

TÉLÉ

Partir autrement en famille

Il est tout à fait possible de voyager en famille, en sortant des sentiers battus. L’émission Partir autrement en famille nous le prouve avec Florence K et sa fille, Alice, qui partent à l’aventure en Thaïlande. Le duo mère-fille se rendra au Limeleaf eco-Lodge pour une séance de boxe thaïlandaise, pour ensuite relaxer dans la tente de sudation du lodge. Des surprises de taille les attendent : massage, cérémonie traditionnelle et danses nocturnes tribales. *Ce soir à 19h à TV5