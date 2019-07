La garde partagée des Rays: une mauvaise idée selon Jake Odorizzi

Le lanceur étoile des Twins du Minnesota Jake Odorizzi ne croit absolument pas que le partage des Rays entre Tampa Bay et Montréal soit une bonne idée.

« Du point de vue d’un joueur, c’est simplement une mauvaise idée, a expliqué Odorizzi dans une entrevue publiée jeudi dans le Tampa Bay Times.

«[Pour le joueur], ce serait comme se faire échanger à la date limite chaque année. Déménager la famille en plein milieu de la saison, ce n’est pas très agréable. En plus, il faudrait le faire au début et à la fin de l’année.»

«Un autre facteur important c’est le Canada, qui est un autre pays. Beaucoup de choses sont différentes.... Je ne crois pas que les gens embarqueraient volontairement dans ce genre de plan.»

Le lanceur de 29 ans a disputé cinq saisons avec les Rays avant de se joindre aux Twins en 2018. Il vivait d’ailleurs à Tampa Bay dans l’entre-saison. Pour lui, il n’y a pas mille façons de régler le problème d’assistance des Rays.

«Je crois qu’un nouveau stade à Tampa est la solution. Comment ça peut se faire, c’est difficile à dire. Il y a beaucoup d’enjeux d’affaire autour de ça. C’est frustrant pour les partisans, pour les joueurs, et pour tout le monde.

«L’équipe est bonne et mérite plus de notoriété, plus de couverture médiatique, plus de spectateurs. Est-ce que ça va fonctionner (de rester à Tampa Bay)? Personne ne le sait vraiment», a conclu Odorizzi