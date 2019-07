De quoi vous fichez-vous comme de l’an 40 ?

De la loi sur la laïcité parce que vous êtes totalement athée et que ça ne change rien à vos dimanches matin ?

Des nids-de-poule parce que vous n’allez jamais à Montréal ?

De l’offre hostile de Bergevin parce que vous êtes un partisan des Gulls de San Diego ?

Vous vous foutez éperdument des fraudeurs chez Desjardins parce que vous faites affaire avec une banque ou un shylock.

Vous ne voulez rien savoir de la dégoulinante canicule parce que vous vivez continuellement à l’air conditionné.

Et les pitbulls ne vous touchent pas dans tous les sens du mot. Vous ignorez totalement où est Lévis, alors la troisième voie ne vous dit absolument rien.

Que Donald Trump traite Justin Trudeau comme un ti-pet en culotte courte ou que le PQ et les libéraux soient sans chef ne vous fait pas un seul pli sur la différence.

Parfait.

ÇA DONNE RIEN

Les nouvelles succursales de la SQDC ne vous titillent pas puisque vous êtes restés fidèles à votre pusher illégal de la brasserie du coin qui est toujours le moins cher.

Personne ne veut des Alouettes, et vous non plus, d’ailleurs.

Le rocher Percé s’effrite, mais ça ne vous fait même pas sourciller.

Vous ne verrez pas le film sur Elton John.

Et même si Denis Coderre perdait 300 livres, ça ne vous dérange pas une miette.

Alors, ça me donne quoi de vous raconter que je connais une saison de derrière au golf et qu’il me prend des envies de tout sacrer ça au bout de mes bras ?

Je me donne trois mois pour me replacer.

ETC.

En enlevant le crucifix cette semaine, on a retiré la seule personne qui n’avait pas les bras croisés à l’Assemblée nationale.

Ton futur dépend de tes rêves. Parfait, je retourne me coucher.

On décommande l’école de pilotage I.Plante.

Drame au Tournoi de golf des Éboueurs. À la fin de la journée, y en a un qui a ramassé tous les sacs.

À DEMAIN

Ben oui, elle est dans le bois. Pis !