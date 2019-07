Les périls de la diplomatie à l’ère de Trump

La divulgation de ses notes diplomatiques brutalement honnêtes, qui exposent les dysfonctions de l’administration américaine et le caractère impulsif du président, a provoqué l’ire de Donald Trump et déclenché une mini-crise dans les relations américano-britanniques.

L’épisode démontre les difficultés pour les partenaires des États-Unis, dont nous sommes, de s’adapter à un monde où les règles et la logique de la politique sont supplantées par les humeurs d’un président erratique.

Le jugement porté par le diplomate sur l’administration Trump est impitoyable. Il décrit une Maison-Blanche « dysfonctionnelle », « incompétente et inepte ». Selon lui, Donald Trump « irradie l’insécurité ».

Il n’y a rien là d’inhabituel. En fait, on n’apprend rien dans ces mémos secrets qu’on ne peut pas lire ou entendre quotidiennement dans les médias non inféodés au président Trump.

Les problèmes soulignés par l’ex-ambassadeur tournent presque tous autour de la personnalité du président et de l’empreinte que celle-ci laisse sur le paysage politique de Washington.

Normalement, quand on décrit les travers d’un gouvernement, on parle des failles d’un système, des obstacles bureaucratiques ou d’une certaine logique du jeu des intérêts.

Dans le Washington de Donald Trump, c’est comme si tout se résumait à des problèmes de personnalité, et comme Trump tient à monopoliser toute l’attention et à concentrer le pouvoir autour de sa personne, il s’agit le plus souvent de sa personnalité à lui.