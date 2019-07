Prenez-vous-y à l’avance pour réserver vos vacances

Si la météo a joué de vilains tours aux campeurs et aux gestionnaires de terrains de camping en début de saison, les dernières semaines ont permis un retour à la normale de la situation. Cela signifie que si vous désirez camper à un endroit précis, il est préférable de faire des réservations à l’avance.

« Très honnêtement, la météo des dernières semaines a vraiment permis de ramener la situation à la normale », analyse le président-directeur général de Camping Québec, Simon Tessier.

« Il est certain que dans les régions qui ont été particulièrement affectées par les inondations et autres phénomènes naturels, la situation est encore difficile, mais dans l’ensemble, les campeurs peuvent se fier qu’il y aura une place pour eux dans les prochaines semaines.

« L’arrivée sous peu des vacances de la construction, va certainement augmenter le débit des campeurs sur les routes et les terrains de camping. Il est donc préférable pour les gens qui ont dans la mire un camping précis, dans une région donnée, de faire le plus rapidement possible une réservation.

« Au moins, selon la météo prévue, il n’y aura pas de froid ni de pluies abondantes très fréquentes au cours des prochaines semaines. C’est de bon augure pour le marché et les utilisateurs », ajoute M. Tessier.

Faire des recherches

Dites-vous bien que si jamais vous n’avez pas votre camping désiré, il peut y avoir un autre terrain tout près qui en vaut aussi la peine.

« J’encourage les gens à fouiller pour trouver un terrain nouveau, dans la même région visée, qui leur permettra de faire de belles découvertes », explique M. Tessier.

« Souvent, les campings les plus connus sont rapidement remplis. Il faut toutefois que les amateurs se souviennent qu’ils peuvent utiliser notre site internet ou encore notre guide afin de découvrir un ou plusieurs autres terrains qui pourraient très bien leur convenir.

« Il est aussi possible de changer de direction et d’aller vers une autre région afin de la découvrir via un terrain de camping qui est peut-être moins connu, mais qui a beaucoup à offrir », propose le directeur général de Camping Québec.

Impossible de s’ennuyer

Au cours des dernières années, plusieurs propriétaires de terrain de camping ont su s’adapter à la demande des vacanciers.

C’est ainsi que l’on a vu naître de véritables terrains de jeux autant pour les enfants que pour les adultes. Plusieurs campings se sont dotés de jeux d’eau, de piscines à vagues et de modules de jeux géants.

Si les plus jeunes sont comblés, les ados ne sont pas en reste avec des pistes de BMX, terrains de basketball, de volleyball, jeux de société, billard, soccer de table, bibliothèque, cinéma maison et jeux vidéo.

Pour les mordus de vélo ou de VTT, plusieurs établissements sont situés à proximité de sentiers ou de pistes cyclables.

Tous ces éléments sont à considérer lorsque vous êtes à la recherche de votre camping.

Les services

Un autre point essentiel à surveiller lorsque vous faites le choix de votre camping, ce sont les services offerts.

Si certains pratiquent le camping pour se dépayser et avoir un contact plus étroit avec la nature, de plus en plus de campeurs délaissent la tente et font l’acquisition de véhicules récréatifs.

Ces véhicules sont de plus en plus spacieux, c’est certain. Il faut toutefois bien comprendre qu’en les utilisant, vous devez surveiller certains éléments.

Ainsi, vous devrez choisir un plus grand site et penser à un branchement électrique avec un plus fort ampérage, soit 30 ou 50. Donc, avant de choisir votre camping, il est important de faire la liste des services que vous désirez retrouver sur place.

En plus des données du véhicule, il faut vérifier s’il y a la connexion internet, un service de plus en plus recherché.

Est-ce qu’il est possible de déjeuner le matin à un restaurant sur les lieux ? Est-ce que le camping choisi accepte les chiens ou, encore, la présence de douches, de toilettes ou d’une buanderie vous semble essentielle ? Ce ne sont là que quelques éléments que vous devez surveiller.

Adresse utile

Pour avoir quelques idées ou même des astuces pour trouver le camping idéal pour vous, vous pouvez vous rendre à l’adresse suivante : www.campingquebec.com (onglets Découvrez Québec en camping, Vacances en camping, Astuces pour trouver le camping idéal).

Vous allez découvrir qu’en utilisant cette adresse, vous allez profiter d’idées qui vous seront certainement très utiles.

La Fédération lance une campagne de sécurité

La Fédération québécoise de camping et de caravaning (FQCC) a mis de l’avant une campagne spéciale pour rappeler aux campeurs que lorsqu’ils circulent en véhicule récréatif, ils ont certaines règles à respecter, s’ils ne veulent pas gâcher leur séjour.

Pour réaliser cette campagne, les dirigeants ont consulté les experts de leur école de conduite. Ils ont fourni quelques trucs sur les techniques de conduite sécuritaire au volant de votre VR.

Ainsi, il est recommandé de respecter les règles de la circulation, et d’être patient, courtois, vigilant et prudent. Il est aussi bien d’être prévoyant en inspectant régulièrement votre véhicule et en gardant toujours en tête les dimensions de celui-ci, afin de vous conduire en conséquence.

Enfin, les experts rappellent qu’il faut se concentrer et éviter toutes les distractions possibles lorsque l’on est au volant d’un VR.

Selon les chiffres fournis par l’assureur spécialisé en VR Leclerc Assurances et Services Financiers, plus de 50 % des causes de réclamations résultent de collisions simples, soit des accidents impliquant seulement le VR et non d’autres voitures.

Fêtes Telus à Rimouski et visite du Parc Safari

L’Association régionale du Bas-Saint-Laurent de la FQCC tiendra une rencontre spéciale lors des Grandes Fêtes Telus, du 18 au 21 juillet prochains, sur les terrains du Pavillon de l’agriculture de Rimouski.

Au total, 80 équipages seront acceptés sur ce site, où les services d’eau, toilettes et station de vidange avec frais seront disponibles.

Pour vous inscrire à l’avance ou en savoir plus : Nathalie Sénéchal au 418 730-3743 ou arcc05@fqcc.ca.

Durant la même fin de semaine, l’Association régionale des Laurentides tiendra son événement On campe au Parc Safari, du 19 au 21 juillet.

La limite a été fixée à 75 équipages et aucun service ne sera fourni sur place.

En participant à cette fin de semaine spéciale, vous aurez plusieurs activités incluses dans le forfait, dont un accès au Parc Safari et ses activités pour deux jours.