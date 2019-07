Télécommunications: Vidéotron offrira ses services en Abitibi-Témiscamingue d'ici la fin de l'année

MONTRÉAL – Les consommateurs ainsi que les petites entreprises de l’Abitibi-Témiscamingue pourront bientôt profiter des services que compte offrir Vidéotron, à savoir la télévision et la téléphonie IP et internet.

L’entreprise québécoise de télécommunications, filiale de Québecor, a annoncé jeudi le déploiement d’ici la fin de l’année de ses produits et services dans cette région. L’objectif est de proposer une option différente dans un secteur mal desservi et où la concurrence est faible.

«L’arrivée de Vidéotron comme joueur à part entière permettra aux résidents de la région d’avoir accès à ce qu’il se fait de meilleur sur le marché, a souligné Jean-François Pruneau, président et chef de la direction de Vidéotron. En plus de donner un vrai choix aux consommateurs, nous offrirons une expérience client unique, ainsi que des produits et services à la fine pointe de la technologie.»